香港警民衝突場面昨（17）日再度升級，理工大學外天橋遭示威者丟擲汽油彈，燒成一片火海，港警出動的裝甲車也被縱火，裝甲車著火畫面在大陸網民之間廣為流傳，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進稍早在推特發文，呼籲港府應授權警方開真槍「制服暴徒」。

香港反送中示威行動再度升級，警民衝突戰場周末轉至理工大學，香港01報導，到昨晚衝突持續擴大，警方朝示威人士發射催淚彈，抗爭者則回擲汽油彈，港警下午出動水泡車、裝甲車，至晚間，雙方對峙情形持續，示威人士朝天橋投擲多枚汽油彈，導致橋面出現熊熊火光，並且向外散去形成火海，消防人員一度至現場撲救，控制火勢。不過接近晚間8時30分，天橋再度陷入火海，港警出動裝甲車，在催淚彈掩護下向示威人士推進，隨後抗爭人士朝裝甲車投擲汽油彈，導致裝甲車車頂起火燃燒，所幸最後車身獲消防隊員灑水降溫。

17日防爆警車也遭縱火。（圖／路透社）

香港警民衝突延伸到香港理工大學，17日晚間，示威人士在理工大學校門口設置火點，防堵港警進入校園。（圖／路透社）

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（18）日凌晨連發2則推文，第一則附上裝甲車起火燃燒影片，內容指影片在大陸網民之間瘋傳，稱香港已淪為「戰場」，他說，暴徒朝裝甲車投擲汽油彈，導致身車著火，「但是警方仍保持克制」，更呼籲「警方在這情況下應獲授權、開實彈槍制服暴徒。」

This video went viral on China's internet. HK looks like a battlefield tonight. Rioters attacked armored police vehicle with petrol bombs, causing it to catch fire.But police still exercise restraint. Police should be permitted to fire live rounds in this case to counter rioters. pic.twitter.com/dD9Qxl1AUf — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 17, 2019

他隨後再發第二則貼文，稱「看來香港警察已包圍理工大學校內的暴徒主力軍」，呼籲警方趕快逮捕他們，稱示威人士為「新型態的恐怖分子」，「要挾持香港的未來、並且威脅毀滅香港。」

It seems Hong Kong police have encircled main force of rioters in the Polytechnic University. Please arrest them in accordance with the law. They are new type of terrorists who have hijacked Hong Kong's future and threatened to kill the city. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 17, 2019

(中時電子報)