香港警民衝突場面昨（17）日再度升級，理工大學外天橋遭示威者丟擲汽油彈，燒成一片火海，港警出動的裝甲車也被縱火，裝甲車著火畫面在大陸網民之間廣為流傳，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進稍早在推特發文，呼籲港府應授權警方開真槍「制服暴徒」。
香港反送中示威行動再度升級，警民衝突戰場周末轉至理工大學，香港01報導，到昨晚衝突持續擴大，警方朝示威人士發射催淚彈，抗爭者則回擲汽油彈，港警下午出動水泡車、裝甲車，至晚間，雙方對峙情形持續，示威人士朝天橋投擲多枚汽油彈，導致橋面出現熊熊火光，並且向外散去形成火海，消防人員一度至現場撲救，控制火勢。不過接近晚間8時30分，天橋再度陷入火海，港警出動裝甲車，在催淚彈掩護下向示威人士推進，隨後抗爭人士朝裝甲車投擲汽油彈，導致裝甲車車頂起火燃燒，所幸最後車身獲消防隊員灑水降溫。
大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（18）日凌晨連發2則推文，第一則附上裝甲車起火燃燒影片，內容指影片在大陸網民之間瘋傳，稱香港已淪為「戰場」，他說，暴徒朝裝甲車投擲汽油彈，導致身車著火，「但是警方仍保持克制」，更呼籲「警方在這情況下應獲授權、開實彈槍制服暴徒。」
他隨後再發第二則貼文，稱「看來香港警察已包圍理工大學校內的暴徒主力軍」，呼籲警方趕快逮捕他們，稱示威人士為「新型態的恐怖分子」，「要挾持香港的未來、並且威脅毀滅香港。」
(中時電子報)
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