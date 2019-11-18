國民黨不分區立委被提名人陳以信在臉書表示，昨天蔡英文總統公布「蔡賴配」時，大罵國民黨不分區名單是「最保守、最親中！」，但他就是國民黨不分區立委提名人，被蔡破口大罵後捫心自問一下：「我最保守嗎？沒有」、「我最親中嗎？也沒有」，那她是在罵什麼？其實民進黨的名單才是「最派系、最分贓！」而且「蔡賴配」才是「最台獨！」

陳以信說，沒有任何政黨可以提出最完美的不分區名單，也沒有一份不分區名單可讓人人都滿意。不分區僧多粥少，順了姑情，卻逆了嫂意，一個政黨領導人要為選戰結果負責，當然必須將不分區戰力極大化，考慮到選舉最大動員效果，因應選後所有可能的政局變化。而國民黨這次透過完整民主程序，制定出這份不分區名單，最後誰能通過民意的考驗，才是真實的。

陳以信尤其認為，現在是民主社會，誰都有資格批評國民黨，但就民進黨最沒資格批評國民黨！請問蔡總統，妳的不分區名單又有多好？過程是有多民主？「國民黨開好幾次會大鳴大放最後還投票決定，妳倒是輕鬆坐在官邸找各大派系來協調，妳還好意思說這是『進步、改革』的做法嗎」？老實說，民進黨的名單才是「最派系、最分贓！」而且「蔡賴配」才是「最台獨！」

陳以信指，蔡為了保住自己權位，和黨內各大派系分贓，和深綠台獨勢力妥協，還挑一個「務實台獨工作者」作為搭檔，還敢說想維持台海現狀嗎？妳找一個台獨接班人來當國家備位元首，對得起中華民國嗎？別忘了妳一隻指頭指別人，四隻指頭指自己，罵國民黨妳是很會，但是保家衛國妳行嗎？妳執政才三年半，就搞得台海戰雲密佈，國家風雨飄搖，要是再給妳四年還得了！？

(中時 )