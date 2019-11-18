國民黨不分區立委名單一波三折，歷經五度調整後終於底定，但調整內容依舊換湯不換藥，爭議人物退將吳斯懷還是名列榜單上。對於這份名單，資深媒體人陳凝觀痛罵黨主席吳敦義，台灣從沒虧待國民黨，但吳為了自身利益連政治人格都可毀滅，「不要說資深媒體人趙少康瞧不起你，我陳凝觀也瞧不起你」！中華民國沒有對不起吳敦義，你吳敦義對不起中華民國！

陳凝觀在政論節目《年代向錢看》上表示，台灣從來沒有虧待國民黨，但國民黨的政客虧待台灣。陳凝觀更痛批，吳敦義到今天都還在領副總統的退休俸，講句不好聽的，「吳敦義不會餓死」！可是這些退休俸滿足不了吳，吳還要其他政治利益，還要其他政治紅利，吳甚至不願意告老還鄉！

陳凝觀更痛罵吳敦義，一生都是吃中華民國的！還可以吃到死！吳的行政資歷基本上也很長，但吳這次排出的不分區立委名單，可以說自毀一生的政治人格，「不要說趙少康瞧不起你！我就更公開說，我瞧不起你」！陳凝觀直言，中華民國沒有對不起你吳敦義，但是你吳敦義的政治決策對不起中華民國！

(中時電子報)