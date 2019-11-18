國民黨近期不分區名單公布雖引起熱議，但依照時程，總統參選人韓國瑜今上午即將赴中選會正式登記，可就在登記一早，韓黑名嘴黃創夏卻表示，「國民黨若要救選情，換個正常人取代韓國瑜去登記」。這話一出，也讓部份網友砲轟，「都甚麼時候了，不可能」、「不要幻想了」。

據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。韓國瑜陣營發出採訪通知，韓國瑜將在今上午11時30分前往中選會登記參選，並且將在登記後受訪。至於總統蔡英文與副手賴清德何時要去登記，蔡競總發言人顏若芳受訪指出，若確定會向大家報告時間。

對於各政黨參選人登記在即，仍有部分媒體人「不到黃河心不死」，仍抱持「換瑜」的心態。黃創夏今早在臉書發文表示，「大選登記關鍵時刻⋯國民黨最後自救的方法：換個正常人取代韓國瑜去登記吧！」。

部份網友看完PO文後，紛紛痛批，「不可能吧」、「不太可能，黨主席不分區都這樣搞了，換韓國瑜幹什麼？」、「換成海豚君？」、「有可能嗎？想太多了」、也有人認為黃說的不對「應該講：換個正常人取代黨主席比較快」、「民進黨第一個跳出來反對」、「不會換的，也換不了的，即時換成了有非韓不投的因素也是做白工！」、「再換也來不及了啦！」、「看到不分區立委名單，就知道國民黨完了」、「真的想太多了，能推出那種不分區就知道這個黨完全沒有救了」。

(中時電子報)