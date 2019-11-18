根據《多倫多太陽報》18日報導，上季摘冠的暴龍，決定不發總冠軍戒指給瓦蘭丘納斯、萊特與邁爾斯3名季中被交易出去的球員，理由竟是聯盟規定，幸好這篇報導也證實，正在大陸CBA打球的林書豪，仍在某個時間點拿到冠軍戒！

瓦蘭丘納斯、萊特與邁爾斯都在今年2月7日，被暴龍交易到灰熊換回馬克蓋索，其中瓦蘭丘納斯最無辜，因為他先前替暴龍效力6個多球季，也算球隊核心之一，上季也替暴龍打了30場，沒想到暴龍如此絕情，就是不肯給他冠軍戒。

暴龍總管韋伯斯特給的理由更是很瞎，「這不是一個容易的決定，但說實話，我認為這是聯盟的標準，我們做了功課，也詢問其他球隊意見，我記得可能只有一個例外，那就是勇士曾經頒給瓦萊賈一枚冠軍戒，這卻是一次特殊情況。」

其實講白了，奪冠球隊要不要頒冠軍戒給季中離隊的球員，完全就看球隊自己決定，反正都有瓦萊賈這個先例了，暴龍有差嗎？可憐的瓦蘭丘納斯，在今年大陸世界盃期間，還曾受訪自認可以拿到冠軍戒，因為羅瑞曾問過他戒指尺寸。

如今唯一可以確定的是，今年夏天離開暴龍跳槽其他球隊的丹尼格林與里歐納德，都會拿到各自的總冠軍戒指，林書豪、羅伊德兩名已經前往其他國家聯賽打球的球員，也會在未來某個時間點拿到冠軍戒，豪哥無需擔心拿不到了。

(中時電子報)