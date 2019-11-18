香港理工大學生會會長廖建鈞聯同理大學生校董李傲然凌晨就理大衝突情況會見記者，他們表示，在今早凌晨5時半左右，警方大舉攻入進入理大校園範圍，搜捕大舉在理大校園聚集的人士。速龍小隊成員配合水炮車三方面推進。不過警方今早8時重申，並無「攻入」理工大學校園。

他們續指，校園內有不少傷者，嚴重者有3人眼部受傷，有約40人被水炮車直接命中後產生低溫症，而由於校內大部份急救人員和救護人員已被警方拘捕和帶走，因此校內並無足夠資源和急救人員處理傷者。

不過，對警方攻入香港理工大學ㄧ事，警方表示絕無此事。警方重申，並無「攻入」理工大學校園。校園內多處起火，亦有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。

警方表示，自凌晨起，大批「暴徒」於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車及使用催淚煙。至清晨約5時半，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時，理工大學內聚集的「暴徒」，於校園內大肆縱火破壞。

(中時 )