女移工覬覦雇主阿嬤208萬，失聯後夥男友搬走保險箱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

女移工覬覦雇主阿嬤208萬，失聯後夥男友搬走保險箱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

女移工覬覦雇主阿嬤208萬，失聯後夥男友搬走保險箱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓賣菜阿嬤辛苦一輩子的積蓄208萬，存在家中保險箱，孰料竟整箱被搬走，蘆竹警方獲報以電動車追人，查出是阿嬤先前雇用的移工逃逸時偷打一把鑰匙，夥同男友闖空門搜刮財物，為躲避追緝，甚至把紅車改漆成綠色，保險箱都還沒打開就被逮，訊後依竊盜罪嫌送辦。

蘆竹警分局大竹派出所接獲報案，陳姓阿嬤每天辛苦在市場擺攤賣菜，辛苦一輩子賺得208萬，不相信銀行，全都存在家中保險箱中，16日晚間卻不翼而飛，急得像熱鍋上的螞蟻。

警方組成專案小組，調閱逾百支監視器，發現竊嫌竟是騎乘一台紅色電動自行車，沿途搖搖晃晃載走整箱保險箱，還因為太重轉彎受阻，一度逆向行駛，還跨越雙黃線，警方以車追人，在蘆竹區龍安街上某工廠建物後方發現同型號的電動自行車，但車子的顏色卻是綠色，員警一度以為追丟，定睛細看才發現車身新漆未乾，不但輪胎也沾上新漆、腳踏處仍維持紅色，手法拙劣。

一名女移工覬覦雇主一生積蓄，夥同男友搬走整座保險箱。(蔡依珍翻攝)

警方在現場埋伏，果真逮到一對印尼籍移工情侶，其中女移工過去受雇於阿嬤，發現阿嬤存有巨款，心生歹念，逃逸後夥同在工廠上班的男友下手行竊，但忙著「滅跡」，還來不及撬開保險箱就被逮，警方16小時內即破案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時 )