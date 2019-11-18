世界棒球12強賽如火如荼進行中，複賽台灣以7比0壓倒性戰勝韓國，那天舉國歡騰，大街小巷皆談論著那場比賽的內容。

世界運動賽事往往都是凝聚國人向心力的時候，不少人也會購買運彩來增添看比賽的刺激感，而這小小的動作也正是支持台灣體育發展的最佳表現！

支持台灣體育發展最強後盾_大運哥小彩妹形象篇

台灣運彩長年來都以實際行動支持台灣體育，運動彩券的經營理念也就是要將運彩變成生活的一部份，另外看比賽的同時投注運彩，不但可以看比賽更精彩，也可以助體育增光彩喔！

因為只要每投注100元運彩，就會有10元挹注運動發展基金，運彩也持續與國際運動賽事密切結合，在大型賽事中總是少不了台灣運彩，運彩也以成為台灣體育發展最強後盾為榮。

台灣運彩曾榮獲體育推手獎/截取自youtube

運彩支持台灣體育不單單只是口號，曾於2017年贊助10所學校的棒球隊、拳擊賽，也為了鼓勵民眾更加關注體育，在2018年啟動瘋世足玩運彩大獎跟著來活動，以及親自參與「太魯閣峽谷馬拉松」及「宜蘭運動博覽會」等活動，積極推出吸引人的運彩投注玩法與活動，使民眾自然而然地主動關注體育，如此的用心與推廣讓運彩榮獲體育推手獎殊榮。

對於台灣體育的重視，也是將台灣推向國際的方式之一，並透過國際賽事增加國人向心力。「買運彩、看比賽、更精彩」不單只是口號，在買運彩的同時，除了讓比賽更好看之外，也是支持台灣體育的實質行動，讓我們一起為台灣體育盡一份心力吧！

(中時電子報)