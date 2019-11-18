台中市政府103年起推動「南山截水溝計畫」，獲中央「流域綜合治理計畫」補助50億元推動山腳排水下游拓寬及上游新闢渠道，目前整體下游拓寬工程進度約達85％，今年底可望達95％，預計一、二期明年底全數完工，初步改善海線地區淹水問題；最後一哩路第三期工程，正向中央爭取經費，獲核定後將加速啟動，為海線防洪建立新里程碑。

水利局表示，南山截水溝計畫分三期整治，第一期核定山腳排水拓寬改善工程總經費約26億元，包括10件護岸標及7件橋梁標，整體工程共17件，改善排水長度約4.7公里，目前已完成約4公里拓寬及6座橋梁改建。

二期工程核定經費約24億元，山腳排水上游至北勢溪匯流口共1.8公里新闢渠道，分別由經濟部水利署第三河川局推動4件護岸標，以及市府建設局推動4件橋梁標，整體工程共8件，目前已完成1件橋梁標，其餘7件持續施工中，預計一、二期工程明年底全數完工。

水利局指出，山腳排水拓寬後的通水斷面寬度約40公尺，兩側水防道路採雙車道設置，下方建置分洪箱涵，增加分流洪峰流量，並配合橋梁抬高改建，增加通洪斷面；同時河邊設有人行步道及景觀花台，兼顧排水防洪、土地利用、休憩及環境景觀。

水利局強調，第三期工程由北勢溪往竹林北溪段進行整治，將向中央爭取63億元經費，盼中央盡速核定，完工後可改善梧棲、沙鹿、龍井等地區淹水面積達367公頃，保護人口數達1萬9,000人。

(中時 )