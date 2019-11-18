澳洲9號電視台（Nine Network）新聞專題節目「60分鐘」報導，中國花錢買通索羅門群島高官，挖走台灣邦交國，試圖在太平洋地區達成擴張主義的目的。

在11月17日晚間播放的「60分鐘」（60 minutes）節目裡，索羅門群島的馬萊塔（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）向澳洲9號電視台記者巴特列（Liam Bartlett）證實，索羅門群島於今年9月和台灣斷交前，有人以開出100萬索羅門群島元（約新台幣370萬元），企圖買通蘇達尼拋棄台灣並與中國建交。他相信政府高層有不少人有收中國錢。

作為索羅門群島全國最大島嶼的地方首長，蘇達尼難免成為被中國拉攏的對象。不過，他始終反對與中國建交，他說：「特別是像索羅門群島這樣的國家，與中國打交道是很危險的事。」

蘇達尼認為，中國在太平洋地區的舉動，已反映出中國對外擴張的意圖。他解釋：「吉里巴斯和索羅門群島轉向（中國），還有他們（中國）在萬那杜（Vanuatu）和斐濟（Fiji）的所作所為，已經開始形成一種趨勢了，中國正在操縱南太平洋。」

「60分鐘」提到，有一些與中國政府關注密切的企業，以不公開的手段租借索羅門群島境內的杜拉吉（Tulagi）島。租約長達75年，租借協議包括深水港使用權，還有石油、天然氣、漁業、林業和觀光業的開發權利。

澳洲費爾法克斯媒體（Fairfax Media）去年4月9日報導，中國政府在萬那杜（Vanuatu）興建大型軍港，引起時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）高度關注。在「60分鐘」節目裡，巴特列強調，中國在萬那杜興建的大型港口，根本不符合當地需要，它是為了停泊航空母艦而建造的。

美國太平洋艦隊（Pacific Fleet）前艦長范奈爾（Jim Fanell）在接受「60分鐘」訪問時說：「他們（中國）說想成為你的經濟夥伴，但結果是他要成為你的經濟主人。」

當巴特列問及范奈爾如何理解中國在太平洋地區的舉動時，他說：「一句話，擴張主義。」

(中央社)