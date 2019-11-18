檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，迄今已羈押21名涉嫌人，其中潤寅負責人楊文虎之女兒楊宇晨，羈押期限 因在本周三屆滿，台北地檢署認為本案案情複雜，楊女仍有羈押必要，上周聲請延押2月。台北地院今早召開延押庭，決定是否准予延押。

楊宇晨今早已從台北看守所坐囚車到台北地院。

檢調懷疑，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸逾百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

王音之的胞弟王振賢在潤寅案發動偵查後，居中牽線找曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證。

潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂共21人。楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。

其中楊宇晨因在9月20日出境前遭檢調攔下，羈押迄今，由於羈押期限至11月20日止，檢方上周向台北地院聲請延押。北院今早10時30分開庭審理。

(中時 )