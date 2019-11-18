什麼？蛙蛙成為菜單？台北市立動物園「卻斑行動大隊」成立8年以來，每年平均以3200隻的速度，移除入侵的外來物種─斑腿樹蛙，並將捕獲的斑腿樹蛙，轉為園區動物當季現流最新鮮的菜單，連斑腿樹蛙的蛙卵、蝌蚪和小幼蛙，也都成為飼料調配中心的季節限定食材。除了園區內能以斑腿樹蛙為食的動物，今年動物園更首次和台灣猛禽研究會合作，提供17公斤的斑腿樹蛙，為救傷的猛禽補充糧食。

「卻斑行動大隊」，於每年4月到9月斑腿樹蛙的繁殖期間，展開移除計畫（吳倩菊攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園2011年首次在溼地生態池發現斑腿樹蛙，2012年馬上與東華大學自然資源與環境學系楊懿如老師，合作成立「卻斑行動大隊」，於每年4月到9月斑腿樹蛙的繁殖期間，展開移除計畫，同時定期進行園區兩棲類動物的調查，捕獲的斑腿樹蛙交由飼料調配中心，讓斑腿樹蛙成為動物園內季節限定的食材。

斑腿樹蛙原產於華南、香港、海南島、印度、中南半島等地區（吳倩菊攝）。（台北市立動物園提供）

斑腿樹蛙味道如何呢？其實不是每種動物都喜歡，食蟹獴的反應就不是那麼好，但是從營養師的角度看，不一定都要提供動物喜愛的食物，因為動物們在野外本來就不可能每天找到喜歡的食物，美食也不一定對身體健康有幫助，況且當季的食材總是價廉、物美、新鮮又營養。

台北市立動物園2011年首次在溼地生態池發現斑腿樹蛙（吳倩菊攝）。（台北市立動物園提供）

動物園的黃魚鴞、褐林鴞、領角鴞、大冠鷲、赤頸鶴、丹頂鶴、食蟹獴、小爪水獺等動物，都是「斑腿食堂」的常客，蛙卵、蝌蚪則是肉食性水棲昆蟲紅娘華、水螳螂、龍蝨、負子蟲、水蠆等的專屬美食。斑腿樹蛙原產於華南、香港、海南島、印度、中南半島等地區，台灣本島於2006年在彰化田尾發現，疑似卵泡附著於園藝植物從華南帶進台灣，斑腿樹蛙的卵泡呈現泡沫型，會黏在植物跟著移植擴散，也因此隨著人類活動範圍、逐步遷移擴散。

黃嘴角鴞享用斑腿樹蛙（台灣猛禽研究會提供）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)