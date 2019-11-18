韓粉社團也轉貼質疑「原來現在不只有雙主菜便當，還有台中一日遊加兩餐，有菸粉朋友想參加結果還額滿，真是扼腕！」(韓家軍II伴瑜出征)

貼文底下有許多反彈聲浪。(台灣導遊協會社團)

網路流傳一張截圖，台灣導遊協會11/24日發起台中一日遊，中間有參加小英總部成立的行程。台灣導遊協會的社團也有公告此事，記者致電詢問協會理事長林德仁，他表示確有此事，大概有10幾車報名一下就額滿。對於內部的反彈聲浪，他認為民主社會，台灣兩黨政治本來什麼聲音都有，很正常。

台灣導遊協會社團一篇公告，在網路引發議論。「【台中新社濕地園遊會一日遊】(歡迎臉友報名)11/24(日)行程預估：08:00集合出發，10:00新社花海，12:00高美濕地，13:00三井outlet，14:30台中饗宴館園遊會，15:00小英總部成立，16:30回程。含：中餐、晚餐(便當)、導遊、保險。費用: 500(不足由聯誼會贊助) 。」

不僅在社團底下罵聲連連，韓粉社團也轉貼質疑「原來現在不只有雙主菜便當，還有台中一日遊加兩餐，有菸粉朋友想參加結果還額滿，真是扼腕！#這些錢都是由誰買單？？#因為民進黨讓最近遊覽車生意變好所以導遊決定挺英？？！！」

導遊協會貼文底下許多留言批蔡英文「這是（旅遊+蔡陰文造勢）的行程嗎」、「挺蔡英文的哦？不用錢我都不去，協會什麼情況啊？挺蔡英文？」、「政治立場不堅定、牆頭草？？空心菜？拔菜郎？」、「這是賄選嗎？還是讓大家參加旅遊後15:00去丟小英雞蛋，需要自備雞蛋嗎？還是遊覽車上會發放雞蛋！」、「發起人真的是二百五乘以二！」、「是覺得導遊團太多了嗎？誰讓這些導遊沒團帶的？搞不清楚狀況的人！！」、「我們都肯定會看到林大會長~輝煌前途，先祝福您即將榮升-觀光署長！！」

對於內部的反彈聲浪，記者致電詢問理事長林德仁，他表示，當天總共有十幾部遊覽車，報名很熱烈一下就額滿了。有人反彈很正常，台灣是兩黨政治，民主社會，有人要參加有人不參加。

林理事長表示，要跟執政黨的人接近才有辦法有管道溝通，都不接近怎麼有辦法建言?3年前他們就跟其他協會在912觀光業及導遊大遊行後請命過，希望政府建立兩岸新共識，但功敗垂成。

這次報名十分踴躍，林理事長說，他也不知道參加的人是不是挺小英的，畢竟時機不好，500元就能出遊還包兩餐，很多人都會想去，何況會員還免費。至於留言有許多反彈的，林理事長說，這也是好事，大家罵得越兇，也能據此向執政黨反應大家的心聲。

對於小英上任後，兩岸關係惡化，造成觀光業蕭條，導遊大失業。林理事長說，前三年他百分百覺得都是小英的錯，但現在他把個人利益最小化，也覺得對岸十分鴨霸，根本不會管台灣導遊的生計。反彈的導遊大概只想到三餐生計，會這樣想很正常，但他說，台灣人應該要有骨氣，寧可餓死也不要為五斗米折腰才對。

(中時電子報)