有意角逐白宮寶座的美國億萬富豪、前紐約市長彭博今天坦承自己長期捍衛「攔截搜身」政策的做法有誤；這項爭議性政策不成比例地針對非裔及拉美裔紐約居民，引發種族歧視疑慮。

彭博（Michael Bloomberg）在布魯克林一座大教堂對現場主要為非裔的教友說：「我錯了，我很抱歉。」

現年77歲的彭博擔任紐約市長12年期間，一向支持警方採取「攔截搜身」措施；這項政策賦予紐約市警察廣泛權力，可對任何疑似涉嫌犯罪的人進行搜查。

儘管聯邦法官2013年裁定這類舉措侵犯受憲法保護的少數族裔權利，彭博仍支持已逐步廢除的「攔截搜身」政策。

法新社報導，媒體大亨彭博在布魯克林大教堂發表的演說，似乎是為了逐鹿白宮做準備。彭博權衡在2020總統大選挑戰川普，他需要獲得關鍵少數群體支持。

根據紐約民權聯盟（New York Civil Liberties Union）說法，在「攔截搜身」政策執行巔峰時期的2011年，約68萬5000起案例中，有87%是針對非裔和拉美裔人士。

遭警方攔截搜身的人當中，大約相同比例的人並未從事不當行為。

彭博談及他的立場「侵蝕」了少數族裔對他的「信任」時也直言，「我無法改變歷史」。

「然而，希望你們明白，我現在已經意識到那是錯誤的做法，我錯了，我很抱歉。」

「但我也希望你們知道，我比以往任何時候都更加致力於終結槍枝暴力。」

彭博還說，希望重新贏得非裔和拉美裔族群的信任。

不過，大眾民主中心（Center for Popular Democracy）資深顧問拉奧（Kumar Rao）推文說：「他道歉是對的，但選民不該信以為真。」

「紐約時報」意見專欄作家蓋伊（Mara Gay）說：「對那些本應享受政府服務，卻被他們羞辱、騷擾和恐嚇的人而言，這句抱歉晚了10年。」

「這個星期天，他終於向非裔紐約人開口，懇請他們原諒並惠賜選票。」

(中央社)