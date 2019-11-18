因體育補助發生諸多違失而遭議員輪番砲轟的台北市體育局長李再立，本身的爭議頗多，11月13日議會開始審查台北市明年度逾千億元總預算的時候，李再立居然出國，被多位議員痛批不尊重議會、更不重視體育局預算，紛紛要求他下台，事實上這不是他第1次在議會重要場合缺席。

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被議員們逼著要求撤換的現任體育局長李再立（50歲），是英國羅浮堡大學哲學博士，研究領域為運動免疫學，去年1月26日從國立體育大學教授兼任主任秘書的職位接下台北市體育局局長一職。

除了13日下午李再立出國不甩議會年度預算審查外，他日前也未出席議會備詢，而請假的理由則是當天是他結婚20周年紀念日，當時即讓許多議員不滿，認為他身為首長卻未尊重議會，這回更是讓議員們跳腳，紛紛要他下台。

除了為愛不顧議會、出國考察也不甩議會之外，李再立其實本來就不將議員放在眼裡，應曉薇議員多次行文向體育局索取資料，體育局均悍然回文不給，即使應曉薇議員蒐集諸多體育局涉嫌違法事項、市長柯文哲要將他交給政風室調查，他依然不予理會。

應曉薇行文索資，體育局悍然回文，依據政府公開資訊法第18條第1項第3款，拒絕提供。（圖／應曉薇提供）

(中時電子報)