民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰今（18日）上午9時許，陪同新北市12選區立委參選人前往新北市選舉委員會登記。（葉書宏攝）

民進黨副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰今（18日）上午9時許，陪同新北市12選區立委參選人前往新北市選舉委員會登記。針對國民黨總統參選人韓國瑜認為「英德配」是派系妥協，對此，賴清德回應，「其實他不懂我的心，也不懂我們的心。」

賴清德、游錫堃、卓榮泰陪同民進黨提名新北市立委參選人呂孫綾、林淑芬、余天、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤前往新北市選舉委員會完成參選登記，展現團結氣勢。

賴清德、游錫堃特別送給參選人棒球帽、棒球衣，賴、游一一替每位參選人戴上棒球帽、穿上棒球衣，象徵團結也象徵新北要全壘打。

賴清德表示，在場的大家的目標都是一樣，就是要讓小英總統成功連任、民進黨要國會過半，才能保護台灣，只要大家團結起來，新北市就一定能贏，台灣也一定會贏。「新北全壘打、國會就過半。」

游錫堃表示，只要新北全壘打、國會就會過半，加上小英總統順利連任；唯有如此，台灣才可以透過這場選舉，明確向國際社會，宣示台灣人民不畏懼中共威脅、堅持維護台灣主權。

卓榮泰表示，新北市是大選的重中之重，攸關總統蔡英文勝選與否與民進黨能否能夠取得國會過半。他強調，「2020台灣要贏」，新北市一定要先贏，台灣就會贏。

(中時 )