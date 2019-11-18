深秋天氣轉涼之際，「順仁兄弟會」的暖心卻持續的散發著。秉持取之於社會、用之於社會，18日由市議員賴順仁及成員以最實際的行動舉辦「用愛點亮 你的世界」捐贈30萬元，給予台中市私立肯納自閉症社會福利基金會，幫助「星星的孩子」。

「順仁兄弟會」由賴順仁議員所發起成立，這群鐵漢成員在各自事業有所成就時，持續16年在中部地區散發其柔情，回饋社會。賴順仁表示，透過這次捐贈，是想告訴大家要愛在當下，每個為人父母的能夠陪孩子做自己，看到孩子的正面，而不是只看到孩子少了什麼。

賴順仁指出，根據衛生福利部的統計資料顯示，自閉症者的人口數在2019年第二季共有14,873人，是國內各障礙類別中，人口數增加最快的族群。在一般人眼中，自閉兒的怪異舉止源自於特殊的固著特質，這種特定之固著行為的障礙與情緒行為問題，往往被拒於就業機會之外。

比較無法進入職場甚至是庇護工場的自閉症青年尋找一些作業訓練機會， 為了能讓自閉症青年走出家庭進入就業市場，希望能藉由捐贈活動，來落實「教他釣魚」的意義，訓練並提升自閉兒提高作業技能及產能。

台中市肯納自閉症基金會於101年成立，成立之初，當時在前市長胡志強給了自閉症一個未來，即是大開工坊，開啟了基金會朝向大開之美的使命，深耕於台中市中區，持續提供著成人心智障礙者照顧生涯服務業務。

肯納自閉症基金會董事長陳彩華表示，猶記得剛開始，大元(化名)來基金會時是40幾歲的男性大孩子，可講著字正腔圓的國語，口中總是訴說著奶奶對他的照顧，及現在奶奶生病後，自己很難過，心情不佳…，需要社工給他功課在旁操寫故事，已穩定其情緒等等。

後來從參加基金會的身障據點活動，到現在參加庇護性就業訓練，休閒技能方面，也可以參與獨唱演出，大元的成長與穩定的改變，甚至媽媽說他現在是家裡的重要照顧人力，除了陪伴媽媽到市場買菜之外，拖地、掃地、照顧及陪伴奶奶看電視，都是媽媽的好幫手。

在台中肯納自閉症基金會的協助下，目前有3位心智障礙者學員分別在社區大樓中從事清潔工作，麥當勞、築間餐廳從事餐飲服務。而基金會的職輔員也每週至少提供一次支持性職場輔導，讓心智障礙者可以順利適應職場，並期待有一天可以完全獨立。

「順仁兄弟會」現任會長楊明峰說，16年來，各成員在各自事業有所成就時，仍不忘付出回饋社會。不間斷的關懷社會弱勢族群，熱心於社會公益之中。今年「順仁兄弟會」看到了這些心智障礙者值得肯定的條件，也看到了這些心智障礙者在適應社區或是就業職場的努力，因此捐贈台中肯納自閉症基金會款項，讓基金會可以增添完善的軟硬體設施，讓基金會成為心智障礙者面對社區適應與就業過程中最大的避風港。

「順仁兄弟會」也希望藉由這樣的義行，拋磚引玉，讓社會大眾了解身心障礙者，尤其心智障礙者這族群的需求，希望社會各界也能踴躍主動關懷、協助心智障礙者，有錢出錢，有力出力(當志工)，共同來為心智障礙者出一份心力。

(中時 )