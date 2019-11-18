美國給予華為的業務寬限期將在11月19日到期，最新消息指出，美國有意再度延長期限，不過幅度不如此前傳出的2個月這麼長，而是僅延長2周。

路透引述參與相關簡報的消息人士說法，美國預計再延華為2周的寬限期，不過政府也正研究更長時間的延期，因為還有相關監管障礙未敲定。新的延期措施預計在18日公布。

貿易談判料是主因，在華為寬限期到期前夕，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）、財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）通話。

日前美國商務部部長羅斯也稱，不能相信華為，不過會給予鄉村電信商臨時許可，因為他們需要華為的設備，否則這麼小電信商可能被淘汰。美國司法部與聯邦通信委員會均表態出反對使用華為。

此外，美國商務部原本應在10月制定出限制採購危及美國國安的電信設備相關細則，但至今仍未公布。

(工商 )