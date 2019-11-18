2名高職女在六合夜市逛街，看到「服務業、日領5千」傳單，開心前往應徵暑期打工，結果竟在商旅聽到「嬌喘吟聲」震天響，立刻嚇跑並報警。警方據報後搜索，發現該處以商旅掩護的淫窟，有台籍、越南籍賣淫女提供「殘廢澡」、「雙飛」等服務，高雄地院一審將涉案業者任姓夫妻及員工共4人依圖利容留性交、猥褻等罪分別判處2年4月到1年不等有期徒刑，皆可易科罰金。可上訴。

判決指出，53歲的任姓男子2018年3月起，承租前金區某大樓6、7、8 樓，表面經營商旅，實際卻是應召站；任妻李女負責拍攝應召女郎的照片，上傳至LINE群組，並標明女子身材（罩杯、乳暈、顏色）等資訊，還詳列提供輕功、奶砲、冰火、顏射、後門、殘廢澡、雙飛等服務項目，供尋芳客挑選，性交易價碼從1800至3000元不等。

2名高職女去年6月逛六合夜市，看到「日領5千」傳單前往應徵，到現場卻聽到到處是「嬌喘吟聲」，立刻機警藉口逃離並且報警。

警方8月發動搜索，現場逮到逾10名台籍、越南籍應召女，查扣交易紀錄，一名紅牌應召女2個月接客竟多達156次。

(中時電子報)