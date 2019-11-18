為落實校園毒品「零容忍」政策，今年9月108學年第一學期開學後，教育單位已針對校園特定人員學生分二階段進行尿液篩檢，若檢驗結果確為陽性，將通知學校並啟動校園春暉輔導，提供相關協助與保護關懷措施，協助當事人遠離毒品危害。

教育部要求各級學校於108學年度新學期開學後，依據國教署指定的時間實施尿液篩檢，9月2至6日進行第一階段尿液篩檢，以五合一快速篩檢試劑檢驗，針對全國高級中等學校(含進修部)二、三年級及國中二、三年級特定人員學生進行尿液篩檢；另於9月23至27日則進行第二階段校園篩檢，以指定尿篩後送方式檢驗，協助高中職及國中一年級剛入學之特定人員學生進行尿液篩檢。

教育部要求各級學校進行尿液篩檢的對象不是全部學生，而是「特定人員」。所謂「特定人員」如：一、與藥物濫用人員交往密切者；二、發現攜帶不明粉末、藥丸、疑似吸食用具到校者；三、參加不良組織或不良藝陣活動；四、經「藥物濫用(毒品使用)篩檢量表」篩檢出高風險者。

為因應新興混合式毒品成分不明的趨勢，教育部國教署今年特別與法務部法醫研究所合作，協助各校進行新興毒品品項檢驗。校園執行特定人員學生尿篩檢驗時，如擔心接觸到其他不明藥物，尿液檢體將另行送至法務部法醫研究所協助檢驗，以強化新興毒品清查篩檢成效。

教育部國教署表示，校園毒品採零容忍政策，校園特定人員學生尿液篩檢機制是防制學生藥物濫用重要一環，依據「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，未來將不定期針對各級學校列管特定人員學生實施尿液篩檢，抽查部分學校實地訪視以發揮嚇阻效果，並掌握各級學校藥物濫用防制清查篩檢執行狀況，提供必要協助，全力減少藥物濫用的學生人數。

(中時 )