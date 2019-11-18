台中市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等，今天關心台中市無障礙計程車數量不足及預約困難為民請命，要求市府應苦民所苦，將每分公帑都用在刀口上；謝明源議員表示，長者或行動不便者，因無殘障手冊而無法搭復康巴士，市府應盡快建置預約平台，改善預約困難問題。

謝明源議員表示，長者或行動不便者，因無殘障手冊而無法搭復康巴士，無障礙計程車可以提供老人、行動不便者更多行動自主選擇，加上無障礙計程車路線較公車彈性，對於長者及行動不便者，應該是更加適合的選擇。

謝明源說，建構無障礙運輸城市，無障礙計程車也是很重要的一環，但台中市無障礙計程車數量目前僅37輛，相較於台北300輛、新北150輛、桃園72輛、台南56輛、高雄176輛，數量是六都最少，民眾也反映，台中市無障礙計程車很難預約。

謝明源指出，無障礙計程車購置成本相較於一般計程車高，雖然中央補助每台約60萬元，但駕駛還需自行負擔70-130萬元，且每一趟載送行動不便的乘客，要花費較多的時間成本協助乘客上下車，建議交通局對於願意投入無障礙計程車的駕駛應該適度的給予獎勵，增加投入誘因。

謝明源強調，目前無障礙計程車預約方式採電話預約，但是民眾反映常常預約不到，要求交通局找出原因加以改善，讓無障礙計程車預約也能無障礙，並盡快建置預約平台，改善預約困難問題。

(中時 )