就算碰上同樣傷兵累累的鵜鶘，勇士想要贏球仍然難如登天！勇士18日來到紐奧良客場踢館，儘管「廖化前鋒」帕斯卡攻下全場最高30分，勇士仍以100比108不敵鵜鶘，苦吞難堪7連敗，目前2勝12敗，續居聯盟與西區墊底位置。

這場西區倒數兩名球隊的對決，宛如在比誰的傷兵多，因為勇士包含柯瑞、克雷湯普生、羅素在內，共有7名傷兵無法上場，沒想到鵜鶘略勝一籌，包括錫安威廉森、英格拉姆、朗佐鮑爾、哈特等8人也因傷缺陣，比賽內容可想而知。

如今勇士的頭號得分手，竟然變成今年選秀會第41順位選來的帕斯卡，令人感到不勝唏噓，帕斯卡18日全場投17中10，含三分球投4中2，表現確實比起其他年輕隊友穩定許多，至於最資深的卓雷蒙格林，全場投10中2，僅拿7分。

目前拿下4勝9敗的鵜鶘，排名仍居西區第14，卻已領先勇士2.5場勝差，畢竟他們還在等待今年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森的傷癒復出，18日以老牌射手雷迪克攻下26分最高，哈勒戴也拿22分、9助攻與8籃板的接近大三元數據。

(中時電子報)