一邊一國黨潘偉龍(左二)在幕僚陪同下完成登記。(林和生攝)

國民黨葉壽山(第一排中)在上百支持者陪同下完成登記。(林和生攝)

爭取連任的綠營立委鍾佳濱(中)首日完成登記。(林和生攝)

區域立委登記首日，不少選將趕在第一天完成登記，屏東縣議員蔣月惠上午8點一到，搶得頭彩、完成程序；第一選區爭取連任的立委鍾佳濱騎著腳踏車前往屏東選委會；包括一邊一國潘偉龍、國民黨葉壽山都在支持者陪同下完成登記。

陪同鍾佳濱前往登記的包括醫師曾貴海、屏東律師協會理事長林朋助、屏科大教授吳明昌、屏東中學退休教師張雅雄及台南青農等人。鍾佳濱說，目前選區黨內雖然整合成功，但這次選舉不只是面對在野挑戰，還有敵對的境外勢力對台灣衝擊，因此選舉過程他都會戰戰兢兢。

首位完成登記的蔣月惠表示，頭香可以免費搏到版面，而她的目標不一定是勝選，首要階段是突破門檻，拿到一票30元的選舉補貼款，繼續幫助社會弱勢。

葉壽山則在上百位支持者陪同下完成登記，他強調，希望打一場不抹黑、不惡意攻擊的選舉，雖然競爭者眾，但就把它當作4年1次的國家盛會，大家談理念、聊政見，選前選後都要繼續團結，讓中華民國的未來更好。

(中時 )