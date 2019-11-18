怒吼「無牌可掛、多元變騙局」「台中市府怠惰、技術阻擋多元」、「職業司機失業 市長要負責」等口號，逾300位身穿白衣、手拿標語的小客車租賃司機，聚集在台中市府前廣場，要求市長盧秀燕依法協助網路平台代僱駕駛轉做多元計程車，讓台中1500個UBER司機家庭有活路。

經與交通部協調，為讓網路平台代僱駕駛轉做多元計程車，輔導期將至11月底結束，距離即將開罰的12月1日，儘剩12天，中市逾1500名UBER司機經逾2個星期和台中市政府交通局溝通要加入中市5家計程車隊，卻面臨車額、車牌不足的問題，車隊向市府申請增額也被打回票，等於是中央有法令，地方卡關，司機們於是組成台中職業駕駛陣線代表，18日集結在市府廣場前抗議。

「台中職業駕駛陣線」發言人李威爾代表大家提出三大訴求，包括解除多元計程車隊車輛數上限、一周內提出方案解決計程車牌照不足困境；陣線表示，若做不到上述二項，市府應承諾12月1日，對於有「計程車執業登記證」的代僱駕駛不開罰，讓大家仍能繼續開車維持家計，給予時間持續轉型！

李威爾解釋，目前設籍中市5大多元車隊每家只有15到20個車額，而整體車牌數也只剩300張車牌，無論車額和車牌數都不能滿足讓目前台中市1500名UBER司機轉為合法；也有抗議司機坦承為配合政府政策，司機們都願意再多付出8到9萬成本入行並合法納稅，但眼前就是車額、車牌不足，地方政府如不開放，他們就要失業。

市政府也請交通局專員出面溝通，唯交通局專員無法給予承諾，經台中市議員羅廷瑋出面協調，抗議的司機們也前往台中市議會要求和交通局長當面溝通，盼市府能在一周內給予答覆，否則將再次上街頭表達訴求。

(中時 )