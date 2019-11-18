普悠瑪列車出軌事故至今已滿一年，當時肇事原因之一即是司機員關閉ATP導致超速，然而台鐵指出，有司機員利用ATP在進站號誌機的系統寬限值漏洞慣性超速，在12天內超速8次，甚至以90公里飆往車站。台鐵局證實此事，並表示已對其進行懲處，同時停止乘務加強輔道，另外台鐵已在10月30日全面清查，發現另外還有4筆違規情形，將徹底一併檢討。

台鐵列車ATP偵測到列車超速時，即會自動煞車減速，考慮到進站前行駛速度須降至60公里，若因為稍微超速即強制減速，列車行車間會有頓挫感，乘客舒適度也會下降，因此在列車進站前的注意號誌路段，ATP會給予10到30公里不等的寬限值，在範圍內不會強制減速。

台鐵局表示，司機員應依照號誌條件行駛，經查發現，某司機員駕駛時確實未遵守黃燈號誌，降速至60公里以下，目前已對其進行懲處，並停止乘務加強輔道訓練。

台鐵局表示，針對司機員訂有「乘務員考核抽查實施辦法」，乘務工作結束後，運轉副主任會將隨身碟上傳運轉資料，並篩選出違規情形，再加以抽查異常駕駛行為，對違規者進行懲處與訓練。

台鐵局指出，10月30日已派員進駐高雄機務段全面清查，截至目前發現4筆違規情形，已要求各段加強考核改善。台鐵局表示，雖ATP所產生的連續監控速度曲線，是依據路線及道旁號誌條件動態計算結果，不一定會與所有道旁號誌速限同時一致，但司機員確實須遵守號誌條件，以確保行車安全。

(中時 )