價值被低估 惠普拒絕全錄收購邀約 10:482019/11/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 PC大廠惠普18日（周日）以價值被「大幅低估」為由，拒絕美國影印機廠商全錄（Xerox）提出的335億美元收購邀約。不過惠普表示，對於合併提議仍抱持開放態度。 全錄在11月初向比自己市值3倍大的惠普提出收購邀約，惠普在周日作出回應，在聲明中提及合併新公司恐負擔「龐大債務」，並且不符合股東的最佳利益。 然而，惠普在聲明中不排除可以成為收購者的角色，表示已理解兩者整合的潛在利益，「我們相信可以迅速評估這件潛在交易的價值」。 (工商 ) #惠普 #收購 #全錄 #價值 #合併 也許您會感興趣 推薦閱讀 溢價收購文曄股權 大聯大強調是財務投資 04:102019/11/14 財經要聞 優客里鄰×農產直銷 創造小農新價值 04:102019/11/14 投資理財 《業績-鋼鐵》被美國高關稅害慘，大成鋼前3季EPS僅1.66元 11:082019/11/14 財經 《電子零件》美陸新手機齊發，華通業績旺至明年 11:252019/11/14 財經 《國際產業》看好與全錄合體，伊坎入股惠普推一把 14:322019/11/14 財經 《業績-光電》華宏Q3每股賺1.01元，寫5年最高 15:062019/11/14 財經 時碩第三季、前三季EPS 均創同期新高 18:022019/11/14 財經 旺季加持 華宏Q4營運拚維持高檔 04:092019/11/15 證券．權證 《店頭市場》晶呈申請上興櫃 08:522019/11/15 財經 全錄出價一兆元 惠普拒絕收購提案 08:332019/11/18 國際 國際熱門新聞 陸瘋傳港警裝甲車著火《環時》總編：警應開真槍 - 國際 大力水手也怕死 男割巨無霸二頭肌求保命 - 國際 影響力能用錢衡量 凱特梅根誰第一 - 國際 被爆性交未成年少女 英女王愛子首發聲了 曝染上這怪病 - 國際 香港理大投汽油彈 警方裝甲車著火 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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