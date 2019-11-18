PC大廠惠普18日（周日）以價值被「大幅低估」為由，拒絕美國影印機廠商全錄（Xerox）提出的335億美元收購邀約。不過惠普表示，對於合併提議仍抱持開放態度。

全錄在11月初向比自己市值3倍大的惠普提出收購邀約，惠普在周日作出回應，在聲明中提及合併新公司恐負擔「龐大債務」，並且不符合股東的最佳利益。

然而，惠普在聲明中不排除可以成為收購者的角色，表示已理解兩者整合的潛在利益，「我們相信可以迅速評估這件潛在交易的價值」。

(工商 )