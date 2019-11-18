日月潭雲品溫泉酒店新設〈KEN CAN By Ken Chan〉高檔粵菜餐廳，裝潢陳設帶有文化氣質展現「藝境」。（圖／姚舜）

日月潭雲品溫泉酒店新設〈KEN CAN By Ken Chan〉高級粵菜餐廳，雲朗觀光集團執行長張安平親自作詩，使餐廳更添「文氣」。（圖／姚舜）

〈KEN CAN By Ken Chan〉的套餐菜式〈京都焗肉排〉，食材用料與呈盤一樣講究。（圖／姚舜）

雲品溫泉酒店新餐廳〈KEN CAN By Ken Chan〉1980＋10％的套餐前菜有〈醋溜 魚皮〉（左至右）、〈溏心蛋〉、〈塔香洋菇〉與〈百頁波菜卷〉。（圖／姚舜）

〈KEN CAN By Ken Chan〉第一季套餐菜式中的〈花椒蒸龍虎斑〉是將鮮活龍虎斑蒸煮後，淋上淋上主廚提煉的花椒油與魚露提味。（圖／姚舜）

雲品酒店新餐廳〈KEN CAN〉除有高檔粵菜，亦提供創意中菜，如〈松露野菇炒米麵〉即是用杜蘭麥粉製做的米形義大利麵，搭配松露醬及在地新鮮野菇大火乾炒，帶著鍋香鑊氣上桌，非常好吃。（圖／姚舜）

〈上湯焗海蝦佐鍋巴〉是選用一公斤５尾的大蝦先過油炸過，淋上以上湯為基底的醬汁，最後放上香脆的鍋巴及口感鮮甜的蘆筍呈盤。（圖／姚舜）

雲品酒店〈KEN CAN By Ken Chan〉1980＋10％的套餐的餐後點心〈葡式蛋塔併金沙酥〉，有點有鹹、精緻小巧。（圖／姚舜）

雲品酒店〈KEN CAN By Ken Chan〉的1980＋10％套餐就可嘗到以龍蝦湯底將南非鮮鮑汆燙的〈過橋鮮鮑魚〉。（圖／姚舜）

〈KEN CAN By Ken Chan〉的〈老廣焗龍蝦〉，是選用台灣活龍蝦高溫油炸，搭配用用上湯炒製的薑蔥與紅蔥頭與蛋花呈盤上菜。（圖／姚舜）

〈KEN CAN By Ken Chan〉的〈雞粥燉竹笙廣肚〉使用黃皮雞搭配干貝巴西蘑菇、糙米熬煮濃稠雞粥，粥內有雞腿肉、與特厚黃花膠，是頂級粵菜。（圖／姚舜）

一般粵菜餐廳中多是〈鮑魚扣鵝掌〉或〈鵝掌燴花菇〉，雲品酒店〈KEN CAN〉則的〈鵝掌花菇燴六頭鮑〉則是3種食材一次到齊。（圖／姚舜）

〈強哥炒米粉〉是〈KEN CAN〉主廚陳偉強招牌菜式，選用口感很有嚼勁新竹米粉，搭配新鮮蟹肉、洋蔥、銀芽、青蔥及雞蛋，大火拌炒桌菜，口感乾爽酥鬆。（圖／姚舜）

台北君品酒店米其林三星餐廳〈頤宮〉的熱賣甜點〈炸豆腐奶〉，如今在日月潭雲品酒店〈KEN CAN〉也吃得到。（圖／姚舜）

〈KEN CAN〉餐廳套餐甜點〈銀杏馬蹄紗〉，是使用使用新鮮的馬蹄搭配白果，加入古法煉製的甘蔗糖熬煮，甜度剛好、不會膩口。（圖／姚舜）

〈KEN CAN〉菜單上有不少古早味港式甜品，其中〈薑汁流沙湯圓〉是選用老薑紅糖小火熬煮的湯底，搭配芝麻流沙湯圓。（圖／姚舜）

為體現精緻高檔，〈KEN CAN〉餐廳的咖啡也不含糊隨便。（圖／姚舜）

雲朗觀光集團董事長辜懷如與執行長強安平，今（11／18)日與名廚陳偉強一起主持雲品酒店〈KEN CAN〉餐廳開幕揭牌儀式。（圖／姚舜）

鑑於國人吃食品味漸次提升，並為在休閒度假飯店傳遞與城市都會飯店相同的高檔精緻用餐體驗，雲朗觀光集團旗下位在日月潭的雲品溫泉度假酒店新開高檔粵菜餐廳，除請來在《台北米其林指南》中得到三星肯定的台北君品酒店〈頤宮〉中餐廳主廚陳偉強坐鎮司廚，更以「強哥」陳偉強英文名「KEN」，將餐廳取名〈KEN CAN By Ken Chan〉，不僅是國內第一家在觀光飯店內以主廚為名開設的餐廳，台北米其林三星大廚「下鄉」掌廚亦話題十足，並顯示雲朗觀光集團高度重視旗下旗艦度假飯店餐飲水準。

日月潭雲品溫泉酒店在國內休閒度假飯店市場為「績優生」，除年均房價與年均住房率都是前段班，更是各項服務評鑑競賽中的常勝軍。雲品國際總經理丁原偉表示，雲品溫泉酒店新設〈KEN CAN〉餐廳是雲品全面提升客人旅宿餐飲體驗方案的一環，為了強化市場競爭力，雲品溫泉酒店在10周年之際並新增親子設施、改裝健身房，以及擴大館內〈丹彤〉自助餐廳的用餐空間，並新增「港式茶水攤」與「南洋料理區」取桌檯，早餐用餐時段更從原本營業到上午10點半延長到中午12點。

更「猛」的是，自即日起客人自入住日上午7點開始即可使用雲品溫泉酒店全館設施至退房日當天傍晚5點。換言之，客人可以享有完整的「雲品36小時體驗」，創觀光飯店與休閒度假飯店市場先例。

〈KEN CAN〉餐廳位在日月潭溫泉酒店2樓，因以訴求精緻、定位高檔，所以面積不大只有40個客席座位，餐廳面湖、透過大片玻璃窗可飽擁日月潭湖光山色。裝潢設計典雅並藝術氣質，有一面窗，上面有雲朗觀光集團執行長張安平的題詩，豪情、雅興、逸趣與文氣兼具，正是置身〈〈KEN CAN〉用餐的情境寫照。

為讓客人有完整的旅宿餐飲體驗，日月潭雲品溫泉酒店向來主攻「一泊二食」，客人過去除享用自助餐外，可加價到鐵板燒餐廳用餐。如今〈KEN CAN〉加入營運，客人選擇增加，且是中餐、並且是米其林大廚掌杓的精緻粵菜，使得飯店餐飲競爭力提升。

〈KEN CAN〉一天僅提供2個餐期，並有1980元＋10％與3980元＋10％有2款套餐選擇，價位不同，主要在食材用料和道數有別。兩種套餐都各有8道菜，每季會更換菜單。為讓中台灣美食受好者也能品嘗享受優質精緻粵菜，除〈頤宮〉菜色亦出現在〈KEN CAN〉上，陳偉強亦率雲品酒店廚藝團隊設計了不少創意的中菜，經典與前衛粵菜共陳，期能藉此進一步帶動並提升飯店餐飲品質水準。

「Ken」是陳偉強英文名，「Can」則是「能」，雲朗觀光集團董事長辜懷如說，餐廳取名「KEN CAN」，一方面是昭告所有美食愛好者，在雲品溫泉酒店亦能嘗到「強哥的菜」了，另一方面是希望藉此激勵雲朗觀光集團內的餐飲團隊：在米其林指南中摘星，Ken Can Do it！她鼓勵大家都以此激勵自己，人人都朝自己做得到的目標邁進。

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