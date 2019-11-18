棒壇超級經紀人波拉斯(Scott Boras)這個季外非常忙碌，他有一卡車的猛將準備兜售。今年國民隊勇奪世界大賽冠軍，其中「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)和「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)兩大王牌都是波拉斯的客戶，證明他手上的球員可以拿到世界大賽冠軍。

波拉斯說：「每支球隊都有機會，特別是洋基隊，大家知道他們是一支具有爭冠實力的隊伍，被看好未來4年左右是收割期，現在是他們擴大優勢的絕佳機會。」意思是說洋基不要再小氣了，波拉斯手中的猛將，怎麼說也考慮買一個。

以洋基最稀缺的先發投手來說，波拉斯那邊就有寇爾(Gerrit Cole)、柳賢振、史崔斯柏格、凱寇(Dallas Keuchel)幾位高手，甚至缺三壘手的話也還有剛剛打贏世界大賽的阮棟(Anthony Rendon)。這些人當然都很貴，波拉斯不得不憂心今冬的自由市場進展。

洋基似乎另有盤算，他們看上的是比較便宜的投手惠勒(Zack Wheeler)。波拉斯指出這不是洋基獨有的問題，而是聯盟生態導致很多球隊不願意花錢。「他們忽略老將的經驗與年輕球員的成長價值，他們不想贏82場球(例行賽162場)，他們覺得贏69場就夠了，反正一樣可賺錢。」

波拉斯批評現今的制度不利於球團花大錢，「球迷想要看的是高競爭度的比賽，我擔心這些癌細胞(不良的生態)會侵蝕整個聯盟，我們的球迷正在減少。」《今日美國》報導洋基本季的主場觀眾減少了5.1%，一整年洋基也都沒有令人振奮的投手補強。如果洋基有心爭冠，季外不應該再對波拉斯陣營的投手視而不見。

(中時電子報)