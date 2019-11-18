台中市立委參選人江啟臣、黃馨慧18日上午到台中市選委會登記，高喊「撥亂反正」、「正義啟程」。（盧金足攝）

台中市立委參選人江啟臣、黃馨慧18日上午到台中市選委會登記，全場凍蒜聲不斷。（盧金足攝）

立委參選人江啟臣與黃馨慧手持正義之劍，刺破「一例一休」、「專機私煙」、「前瞻計畫」等綠色汽球，高喊「撥亂反正」、「正義啟程」的當選的信心。（盧金足攝）

台中市立委參選人江啟臣、黃馨慧18日上午到台中市選委會登記，由前台中市長胡志強、市長盧秀燕雙市長陪同登記，江啟穿著海龍蛙兵的紅短褲，活力十足，黃馨慧化身電競熱門人物「正義女神」，手持正義之劍強調要撥亂反正，江黃兩人演出行動劇刺破「一例一休」、「專機私煙」、「前瞻計畫」等綠色汽球，高喊「撥亂反正」、「正義啟程」的當選的信心。

江啟臣一早從豐原火車站搭火車到台中火車站後，與海龍蛙兵兄弟跑步到台中州廳，他說，代表多年來身材還保持很好，體能佳，海龍精神不畏困難，一定會完成超級任務。

黃馨慧力拚進軍立法院，以電競熱門人物「正義女神」現身，手持正義之劍強調要撥亂反正，還演出行動劇刺破「一例一休」、「專機私煙」、「前瞻計畫」等綠色汽球，高喊「撥亂反正」、「正義啟程」的當選的信心。

胡志強表示，江啟臣一路走來，始終如一，和大家都一樣，他要爆一個料，曾經有人想找江啟臣當副總統，不知是不是真的，「可見他的行情足好」，但和鄉親有約一定會好好做立委，江啟臣接話笑著秒回「那個就叫總統叫胡志強」，胡志強發揮胡氏幽默說「黑白來，我的頭髮比他多一點」，與韓國瑜的「禿子」外號相比較，引發全場笑聲。

胡志強表示，「選禿頭比較有眼光」，讓他當了十三年，頭髮比較漂亮的是盧秀燕，當年他的頭髮也不錯，他問江啟臣如果被找副總統，「他說，也不能去，他允諾當台中市的立委」，當全台灣第一名立法委員，祝福今天登記參選人全部當選。

盧秀燕說，她選市長時，江啟臣當她的競選主委，基於人情義理，一定要讓全台灣台中市最好的立法委員繼續連任，今天特別請假來專程來相挺，江啟臣為台灣、為台中和為山城，最好的立委，都替台中發聲，不是為中央發聲，他是為台中去中央發聲，永遠堅守在地立場，替中央替市民爭取福利，選舉在山城一定支持江啟臣。

(中時 )