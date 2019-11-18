針對台中市計畫大舉出售水湳經貿園區等區段徵收配餘地，議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞今天抨擊指出，市府急著出售水湳土地是嚴重錯誤；她們認為水湳將成台中市發展重中之重，應考量台中市都市發展，政策性、計畫性出售水湳土地，拉抬台中市發展，創造最大效益才是正辦。地政局吳存金表示，水湳經貿園區從比較不好的地先出售。

陳淑華表示，過去數十年台中市的重劃區抵費地、區段徵收配餘地是台中市重要的資產，取之於民審慎運用；合併之前的台中市從沒有將重劃基金、區徵基金的平均地權基金當成錢庫、提款機，予取予求，任市長亂用。台中市政府在上次土地標售情況，明顯看得到市府政策錯誤；以台中市最夯的七期重劃區來說，抵費地的標售期間長達30年，也成功與市場連動。

陳淑華說，搞不懂台中市政府急著要賣水湳配餘地，沒辦法有效果，又不能獲市場認同、與市場背道而馳，是最不智的做法。不能因為前局長曾國鈞說水湳扣除成本可以賺1200億元、不能因為台中市政府缺錢就把腦袋動到水湳土地，「寅吃卯糧」「賣子買老北」並不足取。

陳淑華痛批，從縣市合併以來，前兩任市長對於配餘地、抵費地的處分約303億左右，盧市府今年光區段徵收配餘地已經大賣253億，明年預計還要再賣167億元，總共420億，明年可以預見盧任內賣地金額還會繼續增加，可以說是史上最強賣地「盧」！

地政局吳存金表示，水湳經貿園區從比較不好的地先賣。陳淑華說，是覺得水湳的土地不好嗎？做為地政局長，這種說法明顯失言；重劃及區段徵收賣地要優先償付重劃、區徵土地開發費用及成本，而水湳經貿園區的開發費用已經償付完了嗎？如果還沒有償還完，又哪裡能撥繳市庫？

陳淑華說，從100年到108年平均地權基金編列繳庫總共258億多，到現在應付繳庫數還要112億！合併後胡任內4年繳庫176億，林任內77億，今年平均地權基金預算短絀3億8千多萬，明年短絀高達7億5千多萬，卻又將平均地權基金當成小金庫，盧市府明年將繳庫125億元，光一個年度就創下平均地權基金歷年繳庫史上最高！

陳淑華認為，抵費地也好、配餘地也好，對都市發展有一定影響，是很重要調節台中市整個城市發展重要的工具之一，以往會考慮都市發展調整售地節奏。結果現在的盧市府卻只是將水湳經貿園區的配餘地當成提款機，拼命出售、目光短淺，令人擔心。

(中時 )