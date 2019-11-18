台南一名女子拒絕與男友復合，分手10天後，在住處被對方用黑絲襪捆綁雙手、衣物塞嘴，性侵得逞，一個月後又被潛入家中偷走價值8千元電視，忍無可忍憤而提告。刑事部分，男子被判應執行4年6月刑期，民事部分，法官判決男子應賠償80萬元。

女子2017年12月12日向周男提分手，沒想到周男竟心生怨懟，於12月22日凌晨到女友工作處的等下班，硬要載她回家，到了租屋處又假裝尿急，哀求女友讓他進屋，但進入屋內就要求復合，遭拒後，便將女友壓在床上，無視對方掙扎、尖叫哭泣，拿起衣物塞入她嘴中，再用絲襪將雙手捆綁，性侵得逞。

法院審理後，刑事部分將周男依強制性交罪、侵入住宅竊盜等罪，判刑4年；民事部分，女子受痛苦記憶糾纏，陷入恐懼與害怕中，雖經長期治療，但心理治療師也束手無策，她每天只能把自己關在房內，如同「活死人」一般，決定向周男求償200萬餘元，最後法官判決周男應賠償80萬元，可上訴。

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(中時電子報)