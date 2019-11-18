被稱為「蘑菇皇后」的素食天王香菇，由於富含各類多醣體，不但防癌又可降膽固醇，香菇食用方法很多，怎麼吃抗癌效果最好？專家表示，菇類的營養價值可耐熱至180℃，建議先用80˚C的熱水泡發乾香菇，催化核糖核酸後，再用香菇煮粥，可以預防4種癌症。

《早安健康》報導，中科院腫瘤醫院營養科副主任劉金英指出，香菇防癌的關鍵營養素在於多醣體，能增強人體免疫功能、抑制癌細胞；此外，核糖核酸及硒可產生抗癌的干擾素，清除體內自由基，香菇煮粥食用，可預防白血病、肺癌、子宮頸癌、胃癌、食道癌等多種消化系統疾病。

根據食藥署食品營養資料庫資料顯示，鮮香菇90％都是水分，與等量新鮮香菇相比，經過乾燥脫水的乾香菇，膳食纖維將近鮮香菇的9倍之多，而且乾香菇的鉀、鈣、鎂、鐵、鋅、維生素B等礦物質及維生素含量，也比新鮮香菇高。

劉金英提醒，乾香菇烹調前，最好先用約80˚C的熱水適度泡發，可催化其中的核糖核酸，產生抗癌的干擾素，防癌效果最佳。不過由於香菇中含有豐富的嘌呤，會增加血液中的尿酸，痛風患者不宜食用，產後及胃寒者也不要吃太多。

(中時電子報)