立法委員參選登記從18日早上9點整正式登場，基隆市無黨籍市議員張耿輝一早就到基隆市選舉委員會，搶頭香登記，並繳交保證金，現場支持的民眾擠爆登記會場，紛紛為其吶喊聲援。（吳康瑋攝）

立法委員參選登記從18日早上9點整正式登場，基隆市無黨籍市議員張耿輝一早就到基隆市選舉委員會，搶頭香登記，並繳交保證金，現場支持的民眾擠爆登記會場，紛紛為其吶喊聲援。（吳康瑋攝）

立法委員參選登記從18日早上9點整正式登場，基隆市無黨籍市議員張耿輝一早就到基隆市選舉委員會，搶頭香登記，並繳交保證金，現場支持的民眾擠爆登記會場，紛紛為其吶喊聲援。（吳康瑋攝）

立法委員參選登記從18日早上9點整正式登場，基隆市無黨籍市議員張耿輝一早就到基隆市選舉委員會，搶頭香登記，並繳交保證金，現場支持的民眾擠爆登記會場，紛紛喊著「無色覺醒、人民做主、還政於民、耿輝報到」的口號，他也率領著團隊與民眾一同揮舞著國旗與張耿輝的代表旗幟踏入會場。

張耿輝表示，這次他為維護市容觀瞻，特別不設立競選總部，以行動服務專車，不懸掛大型的看版。所有選戰期間，他都會以行動服務專車來為基隆市民帶來更體貼的服務，並也說明，這次搶頭香登記，希望可以為立委選情帶來好的前景。

張耿輝聲明指出，過往在議會政見經常無法上呈下達，更間接造成民生政策無法推動，不僅包括交通問題、都更法案、新住民政策等，他這是也將強勢為基隆市民爭取他們應該擁有得權益，這也是他這次最主要的參選原因。他距今八年前也曾參選過立委，但很可惜花落別家，而這幾年來他仔細觀察基隆市，發現市民權益沒有變好，並對於這幾年來政治遭操作感到非常失望，他呼籲這次所有的參選人及任何一個政黨，都應該切實站在民意的立場，讓基隆進步，不應該亂開支票、亂花百姓的納稅錢。

張耿輝指出，這次選舉他是當仁不讓，一定選到底，並指出，希望個人的支持者粉絲，可以讓參選人有個公平競爭的環境，切勿有造謠中傷的行為，選舉期間若再遭亂傳謠言，他將會走法律途徑來解決。在繳交二十萬保證金的同時，更有記者問張耿輝他名下是否有土地，他則立刻強調，他名下完全沒有土地，是「最清廉的」。

(中時 )