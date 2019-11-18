一年一度的跨年將至，許多民眾應已開始規劃聖誕節與跨年的慶祝活動。高鐵公司與凱撒飯店合作推出「搭高鐵，住凱撒」專案，旅客透過官網訂房，最低可享房價19折，高鐵車票還可再享7折優惠，搭乘日期自12月1日起至1月31日，部分飯店還含雙人自助早餐，十分划算。若在今年底前入住，還可搭配觀光局國旅補助1000元的優惠。

高鐵公司表示，將與凱撒飯店連鎖集團攜手推出「搭高鐵．住凱撒」高鐵飯店聯票限時優惠專案，即日起旅客透過凱撒集團旗下八館飯店官網訂房，房價最低可享19折優惠，搭配購買高鐵車票，不分標準或商務車廂，還可再享7折優惠，適用搭乘時間為12月到1月。

高鐵公司提醒，農曆春節期間1月22日至1月30日間，高鐵票價優惠則調整為8折。而凱撒集團八館各具特色，同時分布不同城市，旅客可有多元選擇，優惠期間適逢聖誕、跨年、春節，旅客可自行選擇要在哪一城市慶祝節日，一路玩到2020年。

「高鐵飯店聯票」提供旅客特惠組合，透過與高鐵合作的飯店官網訂房，即可直接以優惠價格加購高鐵車票，一次解決交通及住宿二大需求，是國內旅遊的最佳選擇。凱撒集團八館飯店配合觀光局國旅秋冬遊專案，還可再享住房1000元補助及夜市券優惠，歡迎旅客把握年底機會「搭高鐵，遊台灣」，體驗美好台灣。

(中時 )