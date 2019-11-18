旺宏金矽獎金年邁入第20年，為鼓勵更多優秀同學及指導教授參與，今年獎金全面加碼20％，總獎金高達新台幣451.2萬元，單一隊伍更有機會獨得近百萬元獎金！

旺宏金矽獎不僅是國內歷史最悠久，也是規模最大的半導體領域相關競賽。過去19年來，旺宏金矽獎累積參賽師生近1萬5000人次，頒發的獎金逾6300萬元，因為公平、公正、公開的競賽過程，這個獎已成為國內電子電機相關系所學生視為畢業前評鑑實力最重要的一場競賽。

旺宏教育基金會表示，許多旺宏金矽獎獲獎學生畢業後進入業界服務，持續創新研發促進科技進步；也有得獎同學續留學術圈，繼續帶領新一代學子參賽。如此產業及學術的良性互動交流，以及一棒接一棒的人才培育工作，在在見證了旺宏金矽獎的深遠影響力。

科技部長陳良基過去於台大任教時，從第一屆金矽獎即開始參賽，曾帶領近50隊同學參加，他認為金矽獎提供全台灣優秀學生華山論劍的最佳平台，同學們透過參賽，能培養到業界工作的即戰能力，視野也會更加寬闊。

為引領國內研究風潮，旺宏金矽獎的競賽類別更是逐年調整，像是近年新增了AI人工智慧、物聯網、綠能、智慧家庭等類別，成功帶動投入相關類別的參賽作品數量。旺宏金矽獎引領了國內創新研究及新應用的方向，連帶也刺激了參賽同學在發想參賽題目時，朝向以未來研究潮流的趨勢領航者角度去思考。

第20屆旺宏金矽獎即日起至2020年1月13日開放報名，相關作品企劃書於2020年4月6日前完成上傳提交。更多資訊可上網查詢「第20屆旺宏金矽獎」http：／／www.mxeduc.org.tw／SiliconAwards／

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