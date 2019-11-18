面對諸多責難，台北市體育局長李再立仍然不動如山，照樣出國考察，事實上他可能真的有恃無恐，因為他被議員批評違法亂紀、核銷不實，指的是他濫行補助且指示無需單據核銷，這些對其他縣市包括體育署及其他5都在內，都會是重大的違法失職行為，但對台北市卻不然，因為台北市體育局將體育補助，改用《採購法》執行，另立巧門，巧妙地避開了應有的嚴謹規範。

CTWANT》北市體育局「變法」開後門 辦賽免核銷還多給千萬

台北市體育局將「台北市補助民間體育團體辦理體育活動辦法」的法規命令，改以《採購法》執行。因為根據《採購法》的規定，勞務採購（通常用於需要外來勞力處理的標案）可以無需檢附單據的書面驗收，而且各單位可以有自己的驗收程序，而「限制性招標」則可以讓廠商獨家議價，2者相結合，等於是愛給誰補助都可以，並直接規避掉事後的查核機制。

全國各縣市的體育補助辦法均依據地方自治法制定，內容也都大同小異，可能只是補助款的上限有所不同，但對於請款及驗收核銷的相關規定則同樣十分嚴謹，北市體育局捨棄既有的「辦法」不用，而採取非常規的「採購法」，且將勞務採購與限制性招標相結合，其目的何在，明顯讓人有想像空間。

萬華區的里長都支持在馬場町舉辦馬術運動。 （圖／黃威彬攝）

相對於體育局對諸多體育活動的大開後門予以補助，市議員應曉薇在體育局面前就顯得十分卑微，她衷心支持熱愛的馬術運動，除了2017年第1次在萬華區馬場町熱鬧且風光的舉辦外，隔年，李再立接任體育局長即不再補助，經她和萬華區8位里長齊至市府陳情抗議，才勉強撥款95萬，其餘不足的1百多萬元則是對外募款而來，包括應曉薇本人都捐了40萬元。

今年體育局更是直接停辦，應曉薇說，馬術運動是全世界唯一運動，人跟動物一起比賽、男女一起比賽，是一個偉大的運動，台灣其實有很多的好手，但是礙於體育署沒有好好推廣，選手都要自己到國外要積分，很辛苦的過程。

熱愛馬術運動的應曉薇感性地表示，一場比賽，可以看到英雄惜英雄的畫面，可以看到馬主跟馬的感情，可以看到民眾對於馬英姿的仰慕，可以看到小朋友想親近馬又害怕的模樣。台北市已有漂亮的開始，來了一個局長打斷前面副市長跟局長的規劃，實在令全國馬界超級傷心。

應曉薇說：「我當議員10幾年，很少會去批評任何局長，因為每1位局長都有他的專業。但是這樣的政務官我以前也沒見過，希望體育局長，要把視野放大，台北市是一個辦過世大運的城市，需要一個有高度的體育局長。」

2017年第1次在馬場町舉辦的馬術競技活動，圖為馬術好手謝秉洋的競賽英姿。（圖／應曉薇提供）

(中時電子報)