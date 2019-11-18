第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，國民黨參選人韓國瑜預計今日上午11點半，前往中選會登記，正式成為候選人。據傳現場會有111名青年軍力挺，立委許淑華、跟發言人何庭歡、黃曼昕，也會一起陪同。

根據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。

(中時電子報)