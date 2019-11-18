「國政配」團結一心 韓國瑜11：30登記參選總統 11:102019/11/18 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜與副手張善政。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，國民黨參選人韓國瑜預計今日上午11點半，前往中選會登記，正式成為候選人。據傳現場會有111名青年軍力挺，立委許淑華、跟發言人何庭歡、黃曼昕，也會一起陪同。 根據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。 (中時電子報) #韓國瑜 #張善政 #登記 #總統 #副總統 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍不分區爭議多 張善政：專注衝刺正副總統 14:382019/11/14 政治 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 吳敦義嗆「黨紀處分」無黨籍張善政 中常委傻眼 23:572019/11/15 政治 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 韓國瑜頻爆金句 韓營非典型選戰打法解析 00:012019/11/17 政治 小英才是真豪宅王 遭疑國家機器滅瑜 08:002019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 蔡＋賴＝蔡 04:102019/11/18 時論廣場 大選倒數 選舉案件已受理152案被告232人 09:532019/11/18 社會 政治熱門新聞 不分區名單公布後 國民兩黨最新民調讓人嚇一跳 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 3黨副手出爐後 韓蔡宋最新民調驚見變化 - 政治 親藍民調出爐 韓黑驚：韓支持度好高！ - 政治 挺韓大將被韓粉喊這3字...竟讓韓國瑜狂笑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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