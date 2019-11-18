民進黨千呼萬喚下，曾和蔡英文在黨內初選殺的你死我活的賴清德，終於顧全大局成就「蔡賴配」，對民進黨是天大喜事，不少人認為對小英選情有大加分，但在這大喜日子，網友看到賴帥站在小英旁幾近沒表情的樣子，紛紛認為：「賴清德是真的笑不出來啦！」，因為幾個月前賴還曾對蔡怒吼：「我們不可以用國家機器在這場初選裡面去干預啦！」，網友說：「無言，糟糟蹋，還蹲別人屋簷下」。

對於賴神神似面癱的表情，站在笑的非常燦爛的小英總統旁，更是強烈對比，網友也說：「被硬(英)上，賴清德真的笑不出來啦！」，還替大家補充今年民進黨總打初選期間，兩人打得火熱的片段，最精典精彩的過程，就是賴清德被網軍從四面八方攻擊，終於受不了向小英總統大反擊，要求不要再用國家機器在初選裡干預，指明要網軍停止攻擊。

賴清德講國家機器介入初選一次不夠，甚至一再接受專訪，以下就是網友回憶蔡賴在今年6月間初選時對槓的精彩全文如下：

被硬(英)上，賴清德真的笑不出來啦！

蔡賴大造勢，但賴清德真的笑不出來，因為今年民進黨總打初選期間，兩人打得火熱的片段，大家還記得嗎？

賴：

1.我們不可以用國家機器在這場初選裡面去干預啦！

2.初選過程中要團結合作，所以他要求君子之爭，打造典範及初選，並希望蔡英文也承諾，除了參選人之間不互相攻擊，也要求網軍停止攻擊。

蔡：

1.府方指出，從賴清德登記參選以來，網路、媒體上各種對蔡英文的不實攻擊就沒有斷過，這些不少都是賴清德熟悉的朋友，相信賴清德不會看不見；更應公開呼籲這些朋友有所節制。

2.如果賴前院長連自己的承諾都無法堅持，恐怕要求其他人談承諾，也沒什麼意義。

賴清德上專訪控"國家機器"干預初選 抱怨蔡陣營派人進行"跟監"｜【LIVE大現場】

(中時電子報)