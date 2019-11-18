前立委林鴻池今（18日）上午10時許，陪同新北市立委選舉第7選區（板橋東區）參選人柯志恩前往新北市選舉委員會登記。林鴻池特別書寫「誠正專勤」4個字贈送給柯志恩，林鴻池表示，建設新北市需要有國會後盾，期許柯志恩連任當新北市後盾。

林鴻池表示，柯志恩學經歷十分優秀，是國民黨最佳的戰力，雖是首次參選區域，但她在國會擔任不分區的表現可圈可點，更是黨內青壯代的佼佼者，堪稱新北市歷屆選舉以來條件最好的女性參選人。因此他特別書寫「誠正專勤」贈送給柯志恩，希望作為祝福與期勉。

林鴻池表示，「誠」是對選民誠實無欺、真誠無偽，「正」是服公職必須行事端正、公正無私，「專」是信守專業、專注職責，「勤」則是食民之祿者更應勤政愛民、竭誠服務；這些信念是他立身處世以及從政近30年的準則，之前也掛在辦公室時時惕勵自己。

柯志恩表示，一定會傳承林委員的傳統「誠正專勤」，繼續在板橋區服務，給予民眾更積極的服務。

林鴻池也提到，擔任侯友宜參選市長的總幹事，他由衷希望柯志恩連任後，能做侯市長在國會的最強後盾，不僅是板橋之福，也是新北之福。

(中時 )