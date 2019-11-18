總統選戰激烈，前台中市長胡志強18日上午陪同立委參選人江啟臣登記時，驚爆他曾考慮選總統，但是江啟臣來登記參選立委了，讓他的「江胡配」泡湯了，引發全場笑聲，還有人趣稱「江胡配」強棒出擊。

胡志強今天與市長盧秀燕陪同江啟臣與黃馨慧登記，發揮胡氏幽默，之前傳出江啟臣是國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選，胡志強今天在陪同江啟臣登記時，忽然爆出「我曾經考慮選總統」，要找江啟臣搭檔參選，但江今天來登記參選立委，「江胡配」可惜不能成型。

胡志強頻以「總統、副總統」的政治梗為江啟臣參選增加話題，胡志強強調，江啟臣一路走來，始終如一，和大家都一樣，他要爆一個料，曾經有人想找江啟臣當副總統，不知是不是真的，「可見他的行情足好」，但和鄉親有約一定會好好做立委。

一旁的江啟臣接話笑著秒回「那個就叫總統叫胡志強」，胡志強也發揮胡氏幽默說「黑白來，我的頭髮比他多一點」，與韓國瑜的「禿子」外號相比較，引發全場笑聲。

(中時 )