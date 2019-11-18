李佳穎17日出席保養品牌慈善義賣活動，與10位戲劇男神卞慶華、宋緯恩、施博宇、范少勳、徐鈞浩、陳廷軒、黃雋智、楊孟霖、盧彥澤與謝毅宏接棒齊力義賣手作公益品，談到在場十位男神中誰是心中理想的類型，李佳穎回：「盧彥澤、謝毅宏！」

李佳穎出席「為愛，益起守護」慈善義賣活動（圖／大悅公關提供）

李佳穎表示，跟盧彥澤講三、五句話就能感覺到他是個有內涵、聰明、有頭腦的人; 謝易宏與她是在大陸拍戲認識，演員當中只有他們來自台灣，相處起來格外惺惺相惜，再加上對方是個冷面笑將，相較於今義賣會其他男演員走的是酷帥造型，由謝易宏在現場帶氣氛很適合。最後她期許另一半是懂得關心的人。被問到若有喜歡的男生主動要幫她敷面膜的話反應會如何，她傻愣後笑說：「那我應該會覺得他很特別」。

10位戲劇男神接棒應援，提供粉絲義賣的手作公益品（圖／大悅公關）

今巧碰林志玲的婚禮，李佳穎說誠心替姊姊感到祝福，也感謝在場有許多男粉絲來。至於會不會憧憬屬於自己的婚禮，她瞬間回：「不會！」直言前幾天拍婚紗雜誌總覺得穿婚紗很麻煩，穿婚紗對她來說不是一個很重要的事情。

(中時 )