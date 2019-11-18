去年胡姓男子因與紀姓主管發生爭執，他掐對方的脖子並恐嚇「一命換一命！」遭到開除，胡男竟拿重4公斤的強鹼溶液朝紀的頭淋下去，害對方近乎失明，他還辯稱只是給「一個小小教訓」，最高法院依重傷害罪將胡男判囚8年定讞。

歷審認為胡男只是與紀男在工作上有所嫌隙，竟採取對紀傷害恐嚇，甚而傾倒腐蝕性的液鹼，讓紀男頸部受傷及雙眼近乎失明，且胡男未與被害人達成和解，犯後態不佳，依傷害罪判刑7月、可易科罰金，重傷罪部分判囚8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )