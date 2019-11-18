嗆一命換一命遭開除 他拿強鹼淋瞎主管 11:022019/11/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年胡姓男子因與紀姓主管發生爭執，他掐對方的脖子並恐嚇「一命換一命！」遭到開除，胡男竟拿重4公斤的強鹼溶液朝紀的頭淋下去，害對方近乎失明，他還辯稱只是給「一個小小教訓」，最高法院依重傷害罪將胡男判囚8年定讞。 歷審認為胡男只是與紀男在工作上有所嫌隙，竟採取對紀傷害恐嚇，甚而傾倒腐蝕性的液鹼，讓紀男頸部受傷及雙眼近乎失明，且胡男未與被害人達成和解，犯後態不佳，依傷害罪判刑7月、可易科罰金，重傷罪部分判囚8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。 (中時 ) #主管 #強鹼 #失明 #恐嚇 #傷害罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰投信ETF團隊主管鄭立誠：掌握多市場、資金潮、資產配置 04:102019/11/14 產業特刊 準時下班主管竟做這事 網勸快逃！ 10:072019/11/14 日常 夠格才能接衣缽 台壽要求至少當主管才能接班 16:142019/11/14 財經 金牌保險員接棒 夠格才行 04:092019/11/15 金融．稅務 競食財管市場 外銀高階主管成搶手貨 04:092019/11/15 金融．稅務 強化東南亞布局 華銀瞄準越南市場 04:092019/11/15 金融．稅務 單親媽失明38年無人知 一切靠「超強嗅覺」 14:232019/11/15 社會 人事異動站 11月8日至11月14日 04:092019/11/17 財經要聞 東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼 19:352019/11/17 國際 國小狼警衛 扮警恐嚇7歲女童要啪啪 09:172019/11/18 社會 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 拒復合遭綁手塞嘴硬上 女崩潰變「活死人」 - 社會 女學生打工日薪5000 被淫窟「嬌喘吟聲」嚇跑 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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