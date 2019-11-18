「第一名模」林志玲昨(11/17)帶著老公AKIRA回到老家台南舉辦婚禮，受到外界高度關注，當地關心民眾的人潮一度多到台南市政府被迫封街交管，話題程度堪稱「世紀婚禮」，然其實志玲姊姊婚禮是僅12桌的溫馨規模，受邀的都是至親好友，包含藝人寇乃馨，她捨棄陪老公黃國倫過結婚紀念日，從北京飛到台南參加婚禮，曝光了林志玲親哥林志鴻在婚宴上的肺腑之言，直呼聽了全場感動。

寇乃馨表示從收到喜帖開始，就決定一定要排除萬難參加，果然昨天在沒有老公黃國倫的陪伴下，自己參加了志玲姊姊的婚宴，據《自由時報》報導，寇乃馨在婚宴現場分享了跟林志玲相識的契機，表示幾年前林志玲要上電視演講，私下請她協助，之後黃國倫在北京鳥巢開演唱會，志玲姊姊到場力挺，加上平日的互動，證明了林志玲一直記得這份恩情，因此寇乃馨點滴在心頭，直言無論林志玲辦婚禮在北極還南極，她一定會去。

而由於林志玲、AKIRA婚禮不收禮金只收禮物，因此知道她愛三麗鷗卡通人物KiKILaLa的寇乃馨，早在5年前就買下了絕版玩偶，就等著她結婚要當作賀禮，至於沒能出席的黃國倫，也託老婆送上1850年出產的古董吉他，祝福他們幸福長長久久。

寇乃馨昨天從白天的儀式到晚上的婚宴都熱情參與，過程中一直很感動，跟親友們哭到不行，直呼林志玲「嫁對人」，也透露婚宴上感人的一幕，林志玲哥哥林志鴻盛讚AKIRA比自己更帥，看著妹妹跟妹婿在一起，哥哥表示放下心中大石，終於不用為妹妹的感情擔心了，「現在有個人可以給她靠」，寇乃馨也覺得兩人靈魂契合，一定能走得長久。

(中時電子報)