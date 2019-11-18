嘉義市議員蔡永泉（右二）完成登記參選立委，支持者高喊「加油」。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡永泉登記參選立委。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡永泉繳交保證金，登記參選立委。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡永泉18日上午以無黨身分登記參選嘉義市立委，但疾呼支持者政黨票投給台聯黨，他說，數十年來目前的政黨說不出台灣的真實定位，陷入顏色對立、意識形態及政治的爭議，他若用無黨當選立委能不受政黨約束，為期待新台灣的民眾打拚。

蔡永泉在94歲江萬生等數十名支持者的簇擁下，今天上午9時50分許到嘉義市選委會登記參選立委，政黨推薦欄是「無」，他以台聯黨身分連任7、8、9任議員，現任第10屆市議員，是輔仁中學退休英文教師。

蔡永泉說，這次用無黨身分參選，因為數十年來台灣的政黨說不出台灣真實的定位，讓台灣人陷入顏色的對立，綠色、紅色、藍色、白色的對立，台灣沒有明確未來，很多台灣人對未來前途霧煞煞，浪費大部分力氣在意識形態及政治爭議，沒有多少力氣建設台灣。

蔡永泉說，他若用無黨當選立委，可以不受政黨約束，暢所欲言，為期待台灣有明確未來的鄉親說話。

蔡永泉說，4年前台聯為台灣做很多事，包括反服貿、反自由經濟區，台聯黨目前較弱勢，但請感念前總統李登輝為台灣打拚的貢獻，政黨票仍請投台聯。

(中時 )