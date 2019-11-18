黃姓男子駕駛的營業大客車，17日深夜北往南行經仁武區高楠公路與霞海路口，疑似因為車輛右後車輪爆胎，導致車輛失控，撞上快慢車道分隔島，僅造成駕駛輕傷。黃男經酒測，酒測值為0。

仁武警方調查，此輛車在昨晚11時32分行經該路段，不慎撞擊安全島與1座路燈，黃姓駕駛輕傷，自行就醫。車上有1名乘客，沒有受傷。

仁武分局交通分隊到場測繪，對司機進行酒測，呼氣酒精濃度為0，沒有酒駕。初步調查，是大客車的右後輪爆胎，導致車禍，警員已經報請相關單位處理後續。

(旺報 )