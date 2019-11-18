大客車自撞分隔島 駕駛輕傷 11:092019/11/18 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1部大客車17日深夜北往南行經仁武區高楠公路與霞海路口，疑似因為車輛右後車輪爆胎，導致車輛失控，撞上快慢車道分隔島。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃姓男子駕駛的營業大客車，17日深夜北往南行經仁武區高楠公路與霞海路口，疑似因為車輛右後車輪爆胎，導致車輛失控，撞上快慢車道分隔島，僅造成駕駛輕傷。黃男經酒測，酒測值為0。 仁武警方調查，此輛車在昨晚11時32分行經該路段，不慎撞擊安全島與1座路燈，黃姓駕駛輕傷，自行就醫。車上有1名乘客，沒有受傷。 仁武分局交通分隊到場測繪，對司機進行酒測，呼氣酒精濃度為0，沒有酒駕。初步調查，是大客車的右後輪爆胎，導致車禍，警員已經報請相關單位處理後續。 (旺報 ) #駕駛 #酒測 #大客車 #調查 #車輛 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放駕駛雙手！鴻海整合智慧交通產業鏈全面發展智慧車 19:322019/11/14 財經 解放駕駛雙手！ 鴻海全面發展智慧車 04:092019/11/15 產業．科技 簡化流程 環保署預告修訂柴油車黑煙檢驗程序 10:312019/11/15 財經 超跑條款出爐！拖吊費最高21500元 明年元旦上路 17:242019/11/15 生活 超跑條款 國道拖吊費最高21500元 04:102019/11/16 生活新聞 YouBike2.0 新站體首曝光 04:102019/11/16 地方新聞 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 南迴台9戊線區間測速40 元旦上路 04:102019/11/17 地方新聞 全球汽車產業洗牌 台灣車電機會來了 04:102019/11/18 產業特刊 行競一小步 台灣電動車一大步 04:102019/11/18 產業特刊 社會熱門新聞 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 拒復合遭綁手塞嘴硬上 女崩潰變「活死人」 - 社會 女學生打工日薪5000 被淫窟「嬌喘吟聲」嚇跑 - 社會 獨》腸癌手術涉過失 台大名醫梁金銅判賠120萬 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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