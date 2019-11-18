國民黨提名4席在縣長王惠美傳承棒球下，柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田，高呼凍選。（吳敏菁攝）

國民黨提名4席在縣長王惠美傳承棒球下，柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田，高呼凍選。（吳敏菁攝）

立委選舉登記第一天，國民黨、民進黨都採取聯合登記，分別在上千支持擁簇下來到彰化縣選委會，彰化縣警察局也動員上百警力，維持秩序，國民黨提名4席在縣長王惠美傳承棒球下，柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田，分別高呼「效率活力、這柯最有力」、「彰化選好瀚、基層出頭天」、「一心鳳獻、一起創造未來」、「彰化福田、台灣願景」，在齊喊彰化好棒、四席全上下，順利完成登記。

國民黨提名4席立一早就在彰化縣選委會前集合，上千支持者高舉看板、布條，敲鑼打鼓，展現團結的氣勢，氣氛熱烈，現場高呼「凍蒜」，柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田等也都穿著KMT棒球衣、帶著埔鹽鄉順澤宮冠軍帽。縣長王惠美逐一授與每位參選人象徵經驗傳承與強棒出擊的球棒，並由四人共同揮出勝利大滿貫全壘打。現場加油聲與凍蒜聲不絕於耳，士氣高昂，展現團結爭取勝利的決心。

王惠美表示，過去４年來，大家都很失望，這次要翻轉立法院，拿回執政權，讓我們立委過半，這次推出候選人棒棒都是好棒，總統也要選韓國瑜。

議長謝典霖表示，４年來民進黨倒行逆施，從基層出發的韓國瑜，是為了拚台灣經濟的好總統，一定要支持，拜託好朋友一定要支持國民黨提名立委，政黨票也要投給對社會好、子孫好的中國國民黨。

柯呈枋是現任立委，這次拚連任，表示這次總統和立委選舉，要把韓國瑜推進總統府，把台灣贏回來，重返執政，彰化贏、台灣就贏，立委選舉一定要過半，彰化立委要4席全上，當縣長王惠美的後盾，大家作伙打拚努力，讓彰化更好、更美。

張瀚天是現任議員，這次轉換跑道拚立委，表示相信這次大家都有信心，能讓4席全上，幫助縣長王惠美，爭取彰化的重大建設和打造社會福利。

謝衣鳳要爭取二林精密機械園區，創造未來2萬5000個工作機會，發展智慧農業，讓品質更好，發展東螺溪讓未來產業文化、觀光都有亮點，要讓少年能回鄉，有舞台揮灑，讓政治為年輕人服務，共同打拚。

蕭景田是前立委，這次回鍋再參選，表示台灣要好，一定要先把彰化縣做好，這次國民黨推出四席候選人都是為國家，最接地氣的立法委員，登記以後，一定認真拚選舉，推出福國利民的法案，拜託各位，讓韓國瑜做總統，加上優質立委，才能相輔相成，才能改變台灣。

今天登記第一天，投入第四選區、政黨登記安定力量陳志傑第一完成登記，緊接著國民黨提名四席立委完成，民進黨提名四席也進接著順利完成登記。

(中時 )