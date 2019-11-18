明年月曆搶先看！國立中央大學太空及遙測研究中心與客家學院合作推出2020年衛星影像月曆「行・客」，結合衛星遙測科學技術與客家族群拓墾史，兼顧人文與科技。中大解釋，「行」的是移動，描述客家文化抽象底蘊；「客」則說明族群稱謂的由來、多元文化的社會互動，拚在一起意指「指向過去的未來」。

中大太空及遙測研究中心1995年起每年選擇特定主題製作衛星影像月曆，今年利用高解析及超高解析力的衛星遙測技術，由數百公里外高空觀察台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、印度等地的客家族群遷徙、拓墾地區，輔以文字故事及精美插畫，展現客家文化之美。

中央大學表示，客家人的移動，不論是移出地或移入地，都具高度異質性。以產業為例，北台灣客家人生產樟腦與茶；中台灣的東勢客家人是伐木、種植水果，參與國家經濟產業；南台灣美濃在日據時期末期加入生產菸葉，各地／區（台三線、六堆、花東、中部）客家族群移民過程與文化有多元面貌，呈現不同的族群關係。

中大認為，因「客家」兼具的「族群」與「移民」特性，探討客家族群文化時，不能僅停留在大陸或台灣的個別客家區域或是只比較台灣與大陸的客家族群，因此這次特別納入東南亞甚至其他區域的「客家研究」。太空及遙測中心呈現大尺度「空間」（space），就是客家人聚集的人文地理空間。

(旺報 )