「台灣第一名模」林志玲和「放浪兄弟」成員AKIRA世紀婚宴，成為全台焦點，不僅大批民眾湧入祝福，台灣媒體也總動員，不過這場跨國婚禮，日媒卻沒有大肆報導，但網友仍透過台灣新聞畫面和直播，見證這場婚禮，讓他們也直呼「新鮮」。

日本藝人向來注重隱私，就算結婚生子也都很低調，不太會公開聊家務事，「放浪兄弟」第一個結婚的隊長HIRO，和人氣女星上戶彩的婚禮，就沒對外公開，另外主唱TAKAHIRO前年娶回氣質女星武井咲，之前兩人雖被爆交往中，但雙方都否認，直到宣布奉子成婚，才公開喜訊，讓女粉相當崩潰，而夫妻倆婚後也從未公開同台。

這次AKIRA娶回志玲姐姐，一改過往「放浪兄弟」低調處理婚事的慣例，雖然日媒沒大肆報導，但台媒幾乎全體總動員，透過電視連線畫面、網路直播等新聞報導，見證這場世紀婚禮，也讓日本網友嘖嘖稱奇，因為日本藝人過去鮮少公開婚禮，更別說在鏡頭前大方親吻，但網友仍獻上祝福，儘管有網友不認識林志玲，仍感謝「謝謝妳選擇跟日本人結婚」。

(中時電子報)