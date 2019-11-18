關於民進黨市議員李余典今（18日）上午陪同女兒李旻蔚前往新北市選舉委員會登記，對此，民進黨主席卓榮泰表示，黨有黨紀，一旦違紀參選，黨紀一定盡速嚴明處理。

卓榮泰表示，李余典過去跟大家都是好朋友，政治還是需要朋友，老朋友尤其重要，希望李余典和他的女兒李旻蔚在最後關鍵，可以回到民進黨的大家庭。這個階段，必須要爭取總統連任、國會過半，不宜出現不同的雜音，「違紀參選，一定黨紀處分。」

卓榮泰表示，也會要求新北市黨部蒐集相關證據，一定會全力協助余天，讓三重選區可以安定下來。

(中時 )