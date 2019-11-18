安捷飛航訓練中心1架訓練機，去年7月從台東機場起飛執行飛航訓練時，因發動機故障迫降於高雄小港機場西南方，機上3名組員雖落海但均幸運獲救。運安會邀集民航局、安捷調查事故起因，經過5次委員會審議，今年11月1日通過。運安會今天公布調查報告，指原廠發動機維修手冊未要求發動機注油器要檢修，安捷因此沒有確實保養，最後破孔讓滑油外洩，發動機熄火。

運安會調查發現，發動機注油器孔蝕劣化，使注油量異常增加，造成第4缸活塞冠遭受不正常熱應力產生破孔，滑油自破孔洩漏盡，最終導致發動機熄火失去動力。

運安會依據原廠發動機維修手冊，事故發動機在使用1800小時、或12天歷年須執行翻修，但翻修前沒有針對注油器進行檢修的要求。事故發生後，發動機製造公司緊急發布強制技術通知，指事故發動機注油器在使用超過900飛行小時後，注油器的噴油功能就會劣化，可能增加發動機失效的風險，要求該航機使用超過900小時，就必須要檢修發動機注油器。

運安會同時也對安捷提出2項安全改善建議，包括：需研擬救生衣電池續電力的方法，並洽詢飛機製造公司研擬升級現有機隊的航電系統，使其具備廣播式自動回報監視系統（ADS-B）功能，使飛航軌跡資訊更完整。

另要求交通部民航局需督導安捷，建立救生衣的電池續電機制，並研擬提升現有機隊航電系統，同時評估ADS-B系統的監視涵蓋範圍，提升低高度飛行的航空器在空中的飛航監控。

事故機是安捷1架Diamond DA-40NG型機，國籍標誌及登記號碼B-88123，於2018年7月9日自台東豐年機場飛往高雄國際機場，執行AFA72航班儀器飛行訓練，因發動機遭遇故障，迫降於小港機場西南方12浬處海面。機上3名組員獲救送醫，事故機沒入海中。

(中時 )